Bakan Kacır: Şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, "Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz."
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- Bakan Kacır: Şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu
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