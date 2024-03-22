Bakan Kacır: Şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu

Bakan Kacır: Şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz."