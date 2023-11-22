Selden etkilenen KOBİ'lere büyük destek! Faizsiz kredi sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

İLK 12 AY GERİ ÖDEMESİZ 24 AY VADELİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Zonguldak Ereğli'de, Batman merkez, Diyarbakır Bismil, İstanbul Şile, Bursa Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişiyor olacaklar. Kredi ilk 12 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak." ifadelerini kullandı.