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28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:00:00

Bakan Kacır: KOSGEB desteklerini önümüzdeki ay güncelleyeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Deprem sonrası KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. KOSGEB desteklerini önümüzdeki ay güncelleyeceğiz. Destek limitlerini artıracağız" açıklamasını yaptı.

"AK Parti Şehir Buluşmaları" kapsamında Elazığ'da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB desteklerine ilişkin açıklama yaptı.

Deprem sonrası KOBİ'lerin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildiklerini belirten Kacır, şunları söyledi:

"Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli Acil Destek Programını uygulamaya koyduk. Elazığ'da 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 42 işletmemize 53 milyon TL sunduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile, KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon Dolar tutarında bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık."

Kacır, KOSGEB desteklerinin önümüzdeki ay güncelleneceğini, destek limitlerinin artırılacağını söyledi.

Etiketler : mehmet fatih kacır kosgeb kobi
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