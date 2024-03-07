VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi
"BMGK'ye Gazze'deki cinayetleri durdurma çağrısında bulunuyorum"
Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Küresel ekonomide kadınların liderliği artıyor
KADEM Dünya Kadınlar Günü'ne özel video hazırladı
07 Mart 2024 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 09:57:00

Bakan Kacır, 4 milyar liralık desteğin deprem bölgesindeki KOBİ'lere bugün aktarılacağını bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansman desteğini deprem bölgesindeki işletmelere bugün aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada, KOSGEB tarafından deprem bölgesine sağlanan finansman desteğine ilişkin ödemelerin yeniden başladığını bildirdi.

"Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında başvurusu onaylanan ve ödemesi gerçekleşmeyen işletmeler için ödemelerin gerçekleştirileceğini belirten Kacır, "KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen program kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere 450 milyon dolarlık finansmanın aktarıldığını anımsattı.

Desteğin açıklandığı günden bu yana KOSGEB aracılığıyla 11 ilde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar liralık ödeme yaptıklarını hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu finansmanın tamamının bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında kredi anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Programı uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan ve destek ödemesi yapılmayan işletmeler için bu kaynak kullanılacak. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız."

Kacır, uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının bulunması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, İspanya İş Birliği ve Kalkınma Ajansı ile bölgeye ek finansman sağlanması konusundaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Etiketler : mehmet fatih kacır deprem bölgesi kobi destek ödemesi
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Nişanlandılar

Nişanlandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX