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21 Kasım 2023 Salı 13:19:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 13:19:00

Bakan Işıkhan'dan 'tek zam' sinyali

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücrete zam zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücrete zam zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücret zammı ile ilgili sorusuna cevap veren Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Etiketler : asgari ücret zam vedat ışıkhan
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