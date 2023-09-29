VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğal gazla çalışan cihazların güvenli kullanımı doğru kurulum ve bakımla mümkün
Altın Portakal'da FETÖ skandalı! Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çekti
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı... Yıl sonunu işaret etti
"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı
Sibergöz Operasyonu: 45 şahıs yakalandı
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi" açacağını duyurdu
29 Eylül 2023 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 15:37:00

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı... Yıl sonunu işaret etti

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yıl sonu asgari ücrette enflasyon yükünü azaltmak adına önemli bir gündemimiz var" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.

Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.

Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

Etiketler : vedat ışıkhan asgari ücreet enflasyon
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX