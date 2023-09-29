Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı... Yıl sonunu işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.

Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.

Asgari ücret 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.