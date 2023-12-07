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07 Aralık 2023 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 12:05:00

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Temmuz ayında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde inşallah başlayıp, taraflar ile bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatacağız. Gelecek yıl için tek zam yapılacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şunları kaydetti;

Asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi komisyonun çalışmasına bağlı, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız.

Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz her zamanki gibi, siz de biliyorsunuz "çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek."

"TEK ZAM OLACAK"

Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız. Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi... Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık.

Etiketler : vedat ışıkhan asgari ücret ekonomi
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