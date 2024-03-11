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11 Mart 2024 Pazartesi 15:29:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 15:29:00

Bakan Işıkhan: İstihdam 32 milyon 222 bin kişiyle tarihi zirvesini yeniledi

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında istihdamın 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişiyle en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından iş gücü istatistikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

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İstihdamın ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi arttığını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"İstihdamımız, 32 milyon 222 bin kişiyle bugüne kadar ki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece istihdam oranı yüzde 0,2 puan artışla yüzde 49 oldu. Aynı döneme ait iş gücü sayımız 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti."

Işıkhan, özellikle kadın istihdamındaki artışın etkisiyle istihdamın 32 milyon 222 bin kişiyle tarihi zirvesini yenilediğini vurgulayarak, "İş gücündeki artışı ise önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : vedat ışıkhan istihdam iş gücü
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