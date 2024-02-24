Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da bir otelde "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı" başlığıyla düzenlenen İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi Bölge Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında projenin ilk bölge toplantısını Manisa'da yaptıklarına dikkati çeken Işıkhan, Manisa'nın sanayisi, ticareti ve tarımıyla Türkiye'nin en parlak şehirlerinden biri olduğunu, bunların yanında "gerçek belediyecilik" anlayışına sahip, kente vizyon katmış bir belediye başkanına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 21 yılda gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yol ile kadınların emek ve çabalarının aktif rol oynadığını dile getiren Işıkhan, kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmayacağını, kadınların yenilikçi bakış açılarına ve çözüm odaklı fikirlerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Işıkhan, 21 yılda İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyon kişinin yüzde 32,6'sına denk gelen 4 milyondan fazla istihdamı kadınların oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yine son 21 yılda, kurumumuz İŞKUR'un Aktif İşgücü Programlarından yararlanan yaklaşık 5 milyon insanımızın yüzde 52,6'sını, yani 2,5 milyonunu kadınların oluşturduğunu görüyoruz. İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağlamış durumdayız. Eğitim, bildiğiniz gibi özellikle nitelikli iş gücünü artırma noktasında hayati bir öneme sahip. Kadınlarımızın mesleki eğitim programlarına ilgisi, bu alandaki varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

Geçen yıl 25 binin üzerinde kadının kurs ve programlardan yararlandığını aktaran Bakan Işıkhan, 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verdiklerini dile getirdi.

Kadınların çalışma istek ve azimlerini bu rakamlarda da görebildiklerini, bu kararlılığı tüm imkanları seferber ederek ülkenin istikbali için birer katma değere dönüştürmenin gayreti içerisinde olduklarını bildiren Işıkhan, İş Pozitif Projesi'nin böyle bir anlayışın eseri olduğuna işaret etti.

"SON 22 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI"



İş Pozitif Projesi'ne 10 bakanlığın dahil olduğunu, projenin kadınların iş gücüne katılımını arttırmanın yanında çalışma hayatındaki kayıt dışı istihdamı azaltmayı da hedeflediğini dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki ay açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Diğer yandan İş Pozitif'i başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana, yani geçtiğimiz 2 hafta içinde 15 bin 262 kadını işe yerleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu rakamlar, hem İş Pozitif programımızın hem de diğer istihdam politikalarımızın ne derece etkili olduğunu göstermektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan projeyle daha fazla çalışıp hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmaya katkı sağlayan emektar kadınlarla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapacaklarını dile getiren Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatı olduğunu belirtti.

Işıkhan, "Yüzyılın Kadın İstihdamı" niteliğindeki projeye "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya, Türkiye Yüzyılının Kadınları" ismini verdiklerini anımsatarak, projenin başta kadınlar olmak üzere çalışma hayatına, Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından Manisa'da en fazla kadını istihdam eden firmaların temsilcilerine plaket verdi.

Daha sonra kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yüksek oranda kadın çalışan istihdam eden firmaların yer aldığı İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarı'nın açılışını yapan Bakan Işıkhan, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert de katıldı.