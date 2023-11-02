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02 Kasım 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 12:30:00

Bakan Işıkhan: Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını, sosyal güvenlik mevzuatını da yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Bakan Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Işıkhan, sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini, prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceklerini söyledi.

Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceklerini de belirtti.

Etiketler : vedat ışıkhan esnek çalışma sosyal güvenlik
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