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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
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31 Ağustos 2023 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 15:14:00

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz

Kaynak: AA

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Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşmenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ederek "Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Kurulun, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme kapsamında 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kıldığını anımsatan Işıkhan şunları kaydetti:

"Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız toplu sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

Etiketler : vedat ışıkhan çalışan enflasyon memur memur emeklisi
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