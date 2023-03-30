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Akkuyu NSG'de flaş gelişme
30 Mart 2023 Perşembe 07:34:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 07:34:00

Bakan Fatih Dönmez Akkuyu için tarih verdi: İlk nükleer yakıt tesise geliyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona yaklaşılıyor. Akkuyu NSG'ye yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini ve nükleer tesis statüsü kazanacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini açıkladı.

Sosyal medya hesbaından bir paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, nükleer yakıtın gelmesiyle birlikte Akkuyu'nun nükleer tesis statüsü kazanacağını açıkladı.

Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz. 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor. Böylece Akkuyu, nükleer tesis statüsü kazanacak."

"27 NİSAN'DA İLK ADIMI ATACAĞIZ"

Çankaya Köşkü'nde bir televizyon programının canlı yayınına katılan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "27 Nisan'da belki Sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve inşallah ilk adımı atacağız" ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Akkuyu'da sona yaklaşıyoruz.<br><br>27 Nisan'da ilk nükleer yakıt tesisimize geliyor.<br><br>Böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak. pic.twitter.com/Kn8slhtRHo</p>&mdash; Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez Akkuyu

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