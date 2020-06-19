Bakan duyurdu: Restoran ve kafeler için dev kredi paketi

Bakan Ersoy: İşletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanı hayata geçiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.



Ersoy, Bakanlık onaylı işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile iş birliğiyle hayata geçirilecek olan, 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar kredi imkanının 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli ve 6 aya kadar ödemesiz olacağını bildirdi.