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30 Ekim 2023 Pazartesi 08:36:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 08:36:00

Bakan duyurdu! Paralar yarından itibaren hesapta

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarından itibaren yatıracaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tarım ve orman çay alımı çay üreticileri
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