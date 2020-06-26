Bakan duyurdu: 200 milyon TL ödendi
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ,"Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibariyle TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibarıyla TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık" ifadesini kullandı.
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