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27 Mayıs 2021 Perşembe 14:32:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 14:32:00

Bakan Dönmez'den keşfedilen 3 petrol kuyusu hakkında açıklama

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Bakan Fatih Dönmez: Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.

Etiketler : fatih dönmez enerji bakanı petrol
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