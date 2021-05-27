Bakan Dönmez'den keşfedilen 3 petrol kuyusu hakkında açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



Karadeniz'deki 405 milyar m3'lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.



Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



��Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 ��

��Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 ��

��Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 �� pic.twitter.com/qTV0zl4iKO — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 27, 2021