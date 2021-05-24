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24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14:00

Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Haziran'ı bekleyelim

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de verilecek yeni müjdeyle ilgili 'Haziran ayını bekleyelim' açıklamasında bulundu. Öte yandan altın üretimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dönmez, "Bugün itibarıyla 1.200 ton altın kaynağına ulaştık. Altın üretimini 5 yılda 100 ton üretim seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son çalışmaları A Para ve A Haber ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kanuni gemimizi Filyos'tan uğurlamıştık. Fatih, Amasra 1'de keşif yapmak için gitmişti, o da tamamlanmak üzere. Kanuni, Fatih'in açmış olduğu kuyularda tamamlama işlemlerini yapacak. Sadece kuyu açmakla iş bitmiyor, oradaki kayıtların alınması, analizlerin değerlendirilmesi yapılması gerekiyor.

Biz ilk günlerde de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Gaz Sahası oldukça büyük. Güney, kuzey ve batısında sismik verilere göre tekrar sondajlarımızı devam ettireceğiz. Sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp değil, her keşifte yeni rezervler ekleyeceğiz. Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur.

Yavuz'un planlı bakımları var. Çalışmalar bittikten sonra ona da misyon yükleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu gazı vatandaşla buluşturmak istiyoruz. Tedarik anlaşmaları yapılıyor, uygulamaların yönelik taahhüt çalışmaları var. Bu işle ilgilenen firmalar kapımızı çalıyor. Derin deniz çalışmalarında çok fazla deneyimli firma yok. Yabancı uluslararası firmalarla müzakerelerimizi yaparken yerli imkanların sonuna kadar kullanılmasını ifade ediyoruz.

Bu gemileri aldığımızda insan kaynağımız yoktu. Şimdi 3'te 2'si kendi insan kaynağımızdan oluşmaya başladı. İnşallah büyük bir aksilik olmadığı takdirde 2023 yılında bu sahayı üretime almış olacağız.

İlk 5-6 kuyudan sonra üretime alabiliriz. 4 fazda 2027-2028'de üretimi aşmış olacağız. Bu konu Sakarya Gaz Sahası'yla ilgili. Bu yıl içinde yeni keşifler olursa bazı altyapıların ortak kullanılması söz konusu olacak. Gazı Filyos'a getireceğiz.

'1 HAZİRAN İTİBARIYLA UYGULAMAYA BAŞLIYORUZ'

Yeni sondaj gemisiyle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Vadeli elektrik piyasasında 1 haziran itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Büyük tüketiciler enerji maliyetlerini önden belirleyecek. Komşu ülkelerden yerli sistemimiz ile ilgili talep var.

bugün itibarıyla 1.200 ton altın kaynağına ulaştık. Altın üretimini 5 yılda 100 ton üretim seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

Etiketler : bakan dönmez fatih dönmez karadeniz sondaj
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