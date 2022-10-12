Bakan Dönme açıkladı! "Teknik olarak mümkün"

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12 Ekim 2022 Çarşamba 17:11:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 17:11:00

Bakan Dönmez: (Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik Rusya'nın teklifi) Teknik olarak mümkün

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifinin değerlendirilebileceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifinin değerlendirilebileceğini belirterek, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım." dedi.

Dönmez, başkent Moskova'daki "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda konuştu.

Putin'in, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : avrupa enerji rusya fatih dönmez
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