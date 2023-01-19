Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ve "Türkiye Hidorjen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nın tanıtımında yaptığı konuşmada, Saros FSRU'da faaliyet gösterecek geminin kısa süre içinde Türkiye karasularında olacağını belirtti.