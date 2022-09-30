Bakan Dönmez: Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'nda

Bakan Dönmez, temaslarda bulunmak üzere geldiği Düzce'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, her ay fırsat buldukça Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapılan bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Dönmez, yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. 30 gemi, en az 7-8 helikopterle lojistik destek sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların hummalı bir çalışması var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz, sözleşmeleri yapıldı geliyor. Bugün de Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi, İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Nasıl diğer boruları çektik, çekmeye devam ediyoruz, kablo işini de bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz."

Tam 6 bin iş kalemini eş güdümlü yürüttüklerini dile getiren Dönmez, "Dünyanın en büyük doğal gaz projelerinden biri, dünyanın en zor projelerinden biri alanında. Bunu ben değil, bizzat o projede çalışan yerli ve yabancı uzmanların ifadesi olarak sizlere aktarıyorum. Tüm gayretimiz hasretle milletimizin yıllardır beklediği doğal gazı onlarla buluşturmak." diye konuştu.

Dönmez, doğal gazla ilgili Avrupa'da yaşananlara ve kendilerinin aldığı tedbirlere değinerek, 2 yıl önce başlattıkları çalışmayla Silivri'deki doğal gaz yeraltı deposunun kapasitesini artırma kararı aldıklarını anlattı.

Deponun kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe genişletme çalışmasında sona gelindiğini belirten Dönmez, "Şu anda Silivri'deki yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1,2 milyar metreküplük bir rezervimiz, depolama alanımız vardı. Onu yine aynı şekilde yaz aylarında tam doldurduk. Orada da yine kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ama oradaki çalışmalarımız 2 yıl kadar daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 5,4 milyar metreküplük depolama rezervine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki en önemli gündemin enerji krizi ve doğal gaz olduğunu dile getiren Dönmez, Avrupa'nın 'kışı nasıl atlatacaklarına' dair çalışma içinde olduğunu ifade etti.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz konusu başta olmak üzere enerjiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yıllar öncesinden almış bir ülke olduğunu, son 4-5 yılda yapılanların durumu daha net ortaya koyduğunu belirtti.

Türk Akım hatlarının devreye girmesiyle Avrupa'nın bugün yaşadığı sıkıntıları Türkiye'nin yaşamadığına işaret eden Dönmez, doğrudan Türkiye'ye gelen bir hattın olduğunu hatırlattı.

Dönmez, sadece Türkiye'nin değil komşu ülkelerin ve Avrupa'nın arz güvenliğini de sağladıklarını dile getirerek, "Bu kaynaklar bizim değil. Doğal gazın neredeyse tamamına yakınını ithal ediyoruz, yüzde 99. Petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Böyle olunca da uluslararası piyasalarda gelişen yüksek fiyatlar maalesef doğrudan ya da dolaylı olarak bizim maliyetlerimizi de etkilemekte. Ama biz artan maliyetleri, vatandaşımıza ilk günden bu yana yansıtmama politikası gereği hep düşük seviyelerde tuttuk. Bugün halihazırda doğal gaz maliyetinin önemli bir kısmını, neredeyse yüzde 80'ini devletimiz karşılıyor. Başka bir ifadeyle 100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya veriyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizlerle buluşturmak"

Elektrik tarafında da kademeli uygulamaya geçildiğini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"İlk kademe elektrik kullanan orta ve dar gelirli hanelerimiz başta olmak üzere, yine küçük esnafımız başta olmak üzere onlara ciddi oranda sübvansiyon yapıyoruz, yüzde 50'ler seviyesinde. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim asgari ücret başta olmak üzere emeklilere, kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde artışlar sağlamak suretiyle bu sıkıntılı dönemi daha rahat atlatmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. İnşallah 2023, 2022'den daha iyi geçecek çünkü başta Bakanlığımız olmak üzere birçok bakanlık ve ilgili kurumların büyük projelerini tamamlama tarihi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını hedefledik. Bizim de elimizde en az birkaç tane mega projemiz var. Bunlardan vatandaşlarımızı doğrudan etkileyecek hususların başında hiç şüphesiz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilecek gaz var. Niyetimiz, hedefimiz, amacımız, 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizlerle buluşturmak."

Dönmez, AK Parti iktidarından önce Düzce'nin enerji ve tabii kaynaklar alanında sadece 1,2 milyon lira yatırım aldığına dikkati çekerek, "2021'de bu rakam tam 297,9 milyona ulaşmış. Son 19 yılda toplam 1,56 milyar liralık yatırımı da Düzce'ye yapmışız. 2022 yılı planlarımıza gelince, yine enerji ve madencilik alanında 413,9 milyon liralık yatırım yapacağız." dedi.

Akçakoca ilçesinin kıyıya yakın ilk doğal gaz üretilen sahalardan biri olduğuna işaret eden Dönmez, "Orada üretim azaldı, artık bitmek üzere. Yalnız orada çalışmalarımızı detaylandırıyoruz, derinleştiriyoruz. Önümüzdeki 1-2 ay içinde netice alırsak sizlerle paylaşacağız. Biz ümitliyiz. Niçin? Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimizle Karadeniz'in altındaki yapıları yeni bulgu ve bilgilere göre yeniden değerlendiriyoruz. Akçakoca'da daha önce keşfetmiş olduğumuz saha rezervi küçüktü, eski klasik formasyon ve verilere göre yapılmış bir üretimdi. Şimdi yeni bilgi ve bulguları, bu sahadaki sismik çalışmalarla yeniden yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticelendiğinde, yeni keşif yapıldığında sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, bu yıl birçok ilçe ve beldeye doğal gaz götüreceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen yılı 643 ilçeyle kapatmıştık. 81 ilin tamamında doğal gaz zaten kullanılıyor. Bu sene 70 civarında ilçemize daha doğal gaz götüreceğiz. Bu sene doğal gaz dağıtımı yapan şirketlerimiz Türkiye genelinde tam 12,5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacaklar. 11 bin 500 kilometrelik şebeke yapılacak. Yine aynı şekilde 2023'te de bu miktarlarda bir yatırımı öngördük. Kalan bütün ilçelerimiz de planlama kapsamında 3-4 yıl içinde doğal gaz kullanır hale gelecek."

Vatandaşları bilinçlendirme konusunda zaman zaman yasal yayınlar yapıldığını dile getiren Dönmez, "Ama ne hikmetse Avrupa'daki bu krizi görmezden gelerek vatandaşımıza yapmış olduğumuz bilgilendirme çalışmalarını eleştiren çarpıtma yazılarını bazı basın organlarında görmekteyiz. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum; devletimiz zaten bu konuda gereken destek ve teşviki de veriyor. Enerji verimliliği alanında yapılan yatırımlar ortalama 5 sene içinde geri dönüyor. İster evinizde, iş yerinizde ve sanayi kuruluşlarında hemen her yerde kısa süreli geri dönüş sürelerini görüyoruz, ölçüyoruz. Bu kapsamda enerjiyi verimli kullanma uygulamalarına ve çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, kritik öneme haiz seçimin yapılacağı 2023 yılının Türkiye'nin yılı olacağını da sözlerine ekledi.