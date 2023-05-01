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"Gabar Dağı'nda sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere"
01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:25:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:25:00

Bakan Dönmez: Gabar Dağı'nda sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gabar Dağı'ndaki petrol arama çalışmalarına ilişkin, "Sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Netice alınca Sayın Cumhurbaşkanı'mız müjdeyi paylaşacak" dedi.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Fatih Dönmez, partisinin kentte gerçekleştirdiği seçim çalışmaları esnasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Dönmez, özellikle son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına büyük bir yoğunluk verdiklerini söyledi.

2022 yılında Karadeniz'de çok büyük bir keşif gerçekleştiklerini kaydeden Dönmez, şunları ifade etti:

"Karada da aslında aralıksız devam eden çalışmalarımız vardı. Adana Çukurova'da biliyorsunuz, önemli bir petrol keşfi olmuştu. Ardından da geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyularında 180 milyon varillik üretilebilir rezervi olan bir saha keşfetmiştik. Yine o zamanlar hatırlarsanız Gabar bölgesinde, Esma Çevik'in yakın bölgelerinde aynı formasyona sahip bazı yapıların olabileceği yönünde arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olmuştu. Onu da kamuoyuyla paylaşmıştık. İki ay kadar önce de ekibimiz orada sondaj çalışmalarına başlamıştı. An itibarıyla sondaj ve kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin."

Etiketler : fatih dönmez petrol sondaj kuyu
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