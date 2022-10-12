Bakan Dönmez: Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" dedi.
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