Çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile temasa geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck arasında yeşil hidrojen iş birliğini geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzalandı.

İmzalar öncesi açıklamalarda bulunan Dönmez, Türkiye'nin sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla yetinmeyip yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere taşınması nokrasında da önemli roller üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebileceğini ifade eden Dönmez, Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Türkiye, Türkmenistan doğal gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail doğal gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak'ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır" dedi.

Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesinin, gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile yoğun temaslarda bulunduğunun altını çizen Dönmez, "Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye'nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.