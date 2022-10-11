VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Bakan Kirişci çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
16 soruda 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın merak edilenleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek
Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı
İsrail Başbakanı Lapid: İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık
Yunan panikledi! Tehlikeli sularda yüzüyorlar
Talasemi hastası 3 kardeşin kök hücre mutluluğu
Edirneli ikizler olimpiyatlara hazırlanıyor
Turistleri şaşırtan tekneli yazmacı teyze
50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Çok ucuz olacak!
Çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile temasa geçti
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
11 Ekim 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 14:30:00

Bakan Dönmez: Avrupa ülkeleri gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle temasta

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck arasında yeşil hidrojen iş birliğini geliştirmek amacıyla niyet mektubu imzalandı.

İmzalar öncesi açıklamalarda bulunan Dönmez, Türkiye'nin sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla yetinmeyip yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere taşınması nokrasında da önemli roller üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebileceğini ifade eden Dönmez, Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir. Türkiye, Türkmenistan doğal gazı başta olmak üzere Hazar bölgesinin, İsrail doğal gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin ve uzun vadede Irak'ın doğal kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için elinden geleni yapmaya hazırdır" dedi.

Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesinin, gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile yoğun temaslarda bulunduğunun altını çizen Dönmez, "Bugün yeşil hidrojen alanında imzalayacağımız belgenin de Türkiye'nin hidrojen alanındaki çalışmalarına katkı sunacağını ve işbirliğimizi geliştireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fatih Dönmez ALMANYA DOGAL GAZ Türkiye
Akustik atılım

Akustik atılım
Lüks test sürüşü

Lüks test sürüşü
Doğu'nun kızıyım

Doğu'nun kızıyım
‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı

‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı
Davetten davete

Davetten davete
Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Farkındalık buluşması

Farkındalık buluşması
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX