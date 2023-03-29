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29 Mart 2023 Çarşamba 13:57:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 13:57:00

Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye'ye 1.4 milyar dolarlık bir ceza yok

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen davada, "Türkiye'ye 1,4 milyar dolar ceza verildiği" iddiasına yönelik, "Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok." dedi.

Dönmez, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Irak arasındaki anlaşmazlıkla ilgili, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin verdiği karar hatırlatılarak, "1,4 milyar dolar ceza verildiği bildirildi. Bu cezayı neden aldık?" sorusu üzerine Dönmez, şunları kaydetti:

"Böyle bir rakamda ceza söz konusu değil. Büyük kapsamlı bir rapor var ve ona bağlı bazı yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok. Irak tarafından iddia edilen 5 konudan 4'ü reddedildi, 1'i kabul edildi. Bizim iddialarımız, taleplerimiz vardı. Taleplerimizin 6 konudan 5'i kabul edildi, 1'i reddedildi. Buna dayalı olarak yaptırımlar, şimdi arkadaşlarımız, hukukçular tarafından değerlendiriliyor. Irak hükümetiyle aramızda zaten yürürlükte olan bir anlaşmamız var. O anlaşma, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin verdiği bu rapor ve uluslararası hukuka göre, biz yapıcı bir rol oynamayı düşünüyoruz. Bunu biraz daha zaman gösterecek."

Bakan Dönmez, Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık bir cezanın verilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

"Uluslararası Tahkim Mahkemesinde Türkiye'yi ilgilendiren benzer enerji gerekçeli başka dosya var mı?" sorusu üzerine Dönmez, "Başka konularda başka davalar da devam ediyor, ama hükümetin taraf olduğu başka hususlar da var." diye konuştu.

"Irak'ın dışında İran doğal gazıyla ilgili de taraf olduğumuz bir dava süreci var mı?" sorusuna ise Dönmez, "Hayır, yok." yanıtını verdi.

"Karadeniz gazıyla ilgili bir gelişme var mı?" sorusu üzerine Dönmez, "Cumhurbaşkanımız, bugün ne zaman açılış yapılacağına dair tarih verecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : AK Parti TBMM Grup Toplantısı Tahkim Mahkemesi Karadeniz gazı

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