Bakan Bolat'ın "marketlere yönelik indirim" çağrısına Ankaralı perakendecilerden destek
Kaynak: AA
Ankara Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, mevcut indirim kampanyalarının dışında tüketim ve temizlik ürünleri ile mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyatları sabitleme kararı aldıklarını bildirdi.
Gülhan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Bolat'ın çağrısını, ilk andan itibaren, çatı kuruluşları Türkiye Perakendeciler Federasyonuyla desteklediklerine işaret etti.
"Mevcut kampanyalarımız dışında, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık." ifadesini kullanan Gülhan, şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşımızın bütçesini destekleyecek çalışmaları sürdürerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gıda perakendecileri olarak üzerimize düşen ne varsa hep birlikte yapmaya devam edeceğiz."
Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket ederek enflasyonla mücadeleye gereken her türlü desteği vereceklerine dikkati çeken Gülhan, üretici ve tedarikçi firmaların da yıl sonuna kadar "zamlı ürün listelerine geçmemeleri" gerektiğinin altını çizdi.
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