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03 Mart 2024 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 14:45:00

Bakan Bolat: Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmaları güçlü şekilde sürdüreceklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan programı kapsamında ilk olarak Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmede, ülkeler arasındaki yatırım olanaklarını ve işbirliği potansiyelini ele aldıklarına işaret eden Bolat, bu doğrultuda belirledikleri ortak hedefleri istişare ettiklerini belirtti.

Bolat, el-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayisi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alandaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını konuştuklarını bildirerek, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ömer bolat türkiye suudi arabistan ekonomi
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