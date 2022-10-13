Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

13 Ekim 2022 Perşembe 11:58:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 11:58:00
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması! Aralık ayında...
Kaynak: AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '(Asgari ücret) Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız.'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.
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