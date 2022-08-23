Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Hollanda modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var.' dedi.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

8 FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün bazı basın-yayın organlarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili olarak 8 formül üzerinde çalışıldığı iddia edilmişti.

Bu iddialar arasında yüzde 2 kesintiyle erken emeklilik maaşı gibi öneriler de yer almıştı.