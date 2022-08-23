VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
5 il için sarı kodlu uyarı
Sözleşmelilere kadro müjdesi! Tarih belli oldu
Türkiye'den dünyaya Suriye'ye mesajı!
Yunanistan 'telefon dinleme' skandalı ile çalkalanıyor!
Tüm Türkiye'yi sarsan kazada yeni ayrıntı!
Yeni sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilecek?
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var
Şarkıcı Özgün, özel çocuklar için Kapadokya'da…
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar
ABD SİHA'sı düşürüdü
Bakan Nebati'den büyüme mesajı
Çavuşoğlu: (ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi) Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapıl...
İlk tur bitti, elde var sıfır!
Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak
Rus istihbaratı, Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kadının görüntülerini dağıttı
Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 168'e çıktı
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
23 Ağustos 2022 Salı 11:47:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 11:48:00

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Hollanda modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Hollanda modeli konuşuluyor bu doğru değil. Masamızda sadece bir formül var.' dedi.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

8 FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün bazı basın-yayın organlarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili olarak 8 formül üzerinde çalışıldığı iddia edilmişti.

Bu iddialar arasında yüzde 2 kesintiyle erken emeklilik maaşı gibi öneriler de yer almıştı.

Etiketler : Vedat Bilgin EYT EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
2 milyon sevinci

2 milyon sevinci
Kokusuyla yardım edecek

Kokusuyla yardım edecek
2023'te yeni albüm

2023'te yeni albüm
Yeni şarkısını duyurdu

Yeni şarkısını duyurdu
"Ölmedim yaşıyorum"

"Ölmedim yaşıyorum"
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor

Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor
"Her şey büyülü bir film gibi"

"Her şey büyülü bir film gibi"
Ankaralıları coşturdu

Ankaralıları coşturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes