VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazprom Çin şirketiyle anlaştı!
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü 'İyilik Treni' yola çıktı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan üçüncü 'İyilik Treni' yola çıktı
İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
EYT ne zaman açıklanacak?
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Önemli bir ortak
Çalışmalar başladı! Rusya'dan Türk Lirası kararı
6'lı masada HDP krizi!
Hepsiburada Kırtasiye Destek Paketlerini Binlerce Çocuğa Ulaştırıyor
Yunan kendi kendini ele verdi!
Türkiye'nin Elon Musk'ı; Selçuk Bayraktar!
"Yunanistan kendine çeki düzen vermeye başladı"
Dışişleri'nden Çekya'ya ''Yunanistan'' tepkisi
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Hollanda'da enflasyon ağustosta 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Fransa'da hükümet enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmaya hazırlanıyor
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar
Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
06 Eylül 2022 Salı 13:35:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 13:37:00

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Tarih verdi

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve kamuda istihdam edilen sözleşmeli personele kadro düzenlemesi başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar, kamudaki sözleşmeli personele kadro hakkı başta olmak üzere geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili yapılan çalışmalardaki son durumu açıkladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti;

Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz.

"EYT'DE TEK FORMÜL ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir.

Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.

Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar.

Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı eyt erken emeklilik vedat bilgin
İkinci kez anne oldu

İkinci kez anne oldu
Kendi rekorunu kıracak

Kendi rekorunu kıracak
6'ncı yıl dönümü kutlaması

6'ncı yıl dönümü kutlaması
Eşine dolandırıcılık suçlaması

Eşine dolandırıcılık suçlaması
Memleketine milli destek

Memleketine milli destek
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Geleneksel aile kampı

Geleneksel aile kampı
Şiir kitabı çıkarıyor

Şiir kitabı çıkarıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes