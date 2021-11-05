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Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
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05 Kasım 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 12:41:00

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması... "Enflasyon karşısında emeği koruyacağız"

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Bakan, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." açıklaması yaptı.

Bakan Vedat Bilgin "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Bilgin "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.

Etiketler : Bakan Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Asgari ücret Vedat Bilgin Sözleşmeli kamu personeli
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