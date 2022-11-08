VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzu dönüştürdük
AK Parti'den Cihan Kolivar'a tepki: Açıklamaları hadsizliktir
"Büyük hedeflerin altyapısını hazırlıyoruz"
Türk SİHA'larına kritik kabiliyet: Hava hedeflerini de vurabilecek
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Cacharel Sonbahar & Kış 22/23
Bakan Dönmez müjdeyi verdi... Karadeniz gazında geri sayım!
Bakan Vahit Kirişci'den 'ekmek fiyatı' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması!
Türkiye'den Suriye açıklaması
İsveç'ten Türkiye'yi ikna için yeni adım
Berr-In 2023 Sonbahar / Kış Basın Bülteni
"Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur"
Karabağ Zaferi Konferansı... İletişim Başkanı Altun konuşuyor
2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira destek... Ödemeler hesaplara yattı
Bakan Nebati: Ticari kredi faizleri yüzde 18'lere geriledi
Yunan generalden çarpıcı MİT analiz
Pençe Kilit bölgesinde sıcak çatışma
ABD'li büyükelçi "Komşu"yu şoka uğrattı
"Türkiye'nin desteğiyle büyük bir zafer kazandık"
ABD'den Rus yetkililerle gizli görüşme itirafı
ABD'de ara seçimler: Demokrasinin kader sınavı
Rusya'dan çarpıcı itiraf
Dilek Ertek'in şüpheli ölümünde flaş gelişme!
08 Kasım 2022 Salı 13:02:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 13:02:00

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Komisyon aralık ayında toplanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesiyle ilgili, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözleşmeli memurların ne zaman kadroya geçirileceğiyle ilgili bir soru üzerine Bilgin, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır." yanıtını verdi.

Bilgin, asgari ücret görüşmelerinde sürecin nasıl işleyeceğine dair bir soruyu ise "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız." şeklinde cevapladı.

Etiketler : Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kabine Toplantısı
Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Beni rock yıldızı gibi hissettirin
üçü bir arada

üçü bir arada
Doğru projeyi tercih ediyor

Doğru projeyi tercih ediyor
İşte Ela bebek

İşte Ela bebek
Eski dostlar aynı projede!

Eski dostlar aynı projede!
Miray Aileye girdi

Miray Aileye girdi
NBA aşkına

NBA aşkına
Oyunculuk var olma nedenim

Oyunculuk var olma nedenim
Estetik sorusuna sinirlendi

Estetik sorusuna sinirlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX