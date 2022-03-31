VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Varank: Reformlar yapmaya devam ediyoruz
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
İntifada senaryosunun gündeme geldiği İsrail'de, güvenlik güçlerini zor günler bekliyor
Türk savunma sanayisinin yükselişi SAHA İstanbul'u Avrupa'da zirveye oturtacak
Türk dünyasındaki Öğretmen Değişim Programı'nın ilk ev sahibi ülkesi Türkiye olacak
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı
İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadı
Yazlık diziyle döndü
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Düğün hazırlıkları başladı
Balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı
Üniversitede 'ücretsiz butik'
WhatsApp'a 37 yeni emoji!
Mani Yolu'nda hasret dile geliyor
Okulun 161. öğrencisi uykucu
Cami 8 defa soyuldu, imam bunalıma girdi
Başkan Erdoğan talimat verdi
Türkiye'ye arabuluculuk teşekkürü!
"Rolümüzü Türkiye'ye kaptırdık"
Komşudan Türkiye itirafı: Ege Yunan gölü değil
Jandarma Genel Komutanlığı: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Başkan Erdoğan müjdenin ipucunu verdi!
FETÖ üyelerine para dağıtan ABD'li yakayı ele verdi
31 Mart 2022 Perşembe 18:28:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 18:28:00

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakan Bilgin, açıklamalarında şunları kaydetti;

Bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla eflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak yaklaşımları yanlış buluyoruz. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok.

Siyasetçiler, siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben bir sorumlu bakan olarak konuşuyorum. Temmuz'da bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeli ile hem işçilerimizle yaptığmız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var biliyorsunuz. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz.
Etiketler : Bakan Bilgin ekonomik program Asgari Ücret Memur
Ben bir markayım

Ben bir markayım
Eşimle klipte oynamam

Eşimle klipte oynamam
Projeleri okuyor

Projeleri okuyor
Yolu açık olsun

Yolu açık olsun
Candan ziyafet

Candan ziyafet
Haftada 2 gün görüşürüz

Haftada 2 gün görüşürüz
Kral Şakir Ankara'da

Kral Şakir Ankara'da
Yabancı konuklardan yoğun ilgi

Yabancı konuklardan yoğun ilgi
Sahnede terapi

Sahnede terapi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER