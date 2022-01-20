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20 Ocak 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 13:30:00

Bakan Bilgin'den AGİ kesintisi açıklaması: Yanlış hesaplama yapıyorlar

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "AGİ" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari geçim indiriminin (AGİ) maaşlardan kesilmesine ilişkin konuşan Bakan Bilgin, "'İş Kanunu'nun 62'nci maddesi öyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmüyor. İşvereniniz yanlış yapıyor, hukuka aykırı. Sizin maaşlarınız geri gitmez, kanun çok açık." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AGİ KESİNTİSİ

Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti:

"Siz maaşınızı brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor. Ücretler geriye gidemez. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. Şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık."

Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur." sözlerini sarf etti.

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari geçim indirimi AGİ Vedat Bilgin
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