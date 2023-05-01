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01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50:00

Bakan Bilgin'den 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Bunlardan bir tanesinin kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."

Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.

EYT sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle çözüldüğünü belirten Bilgin, başka bir iktidarın bu sorunu çözemeyeceğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, çalışma hayatının çözüm bekleyen diğer sorunlarını, 15 Mayıs'tan sonra masaya yatıracaklarını kaydetti.

Etiketler : vedat bilgin 3600 ek gösterge çalışan
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