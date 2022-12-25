Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Toplantıda geldiğimiz son aşamayı, neler yapabileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirecek. Kabine'de bu süreçle ilgili bir karar çıkar mı onu kesinlikle söylememem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Ocak ayına varmadan biz masamızdan kaldırırız, Meclis'e gitmiş olur." dedi.

"YAŞ KONUSU İHTİMAL DAHİLİNDE"

Bakan Bilgin, EYT'de yaş konusuyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"İhtimal dahilindedir değerlendirilecek. Olacak demiyorum dikkat ederseniz ihtimal dahilindedir. Ben tabloyu arz edeceğim değerlendirecek olan O'dur."

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