Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını ve aradaki farkların ortadan kalkacağı bilgisini paylaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz'' dedi.
Ayrıntılar geliyor..
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