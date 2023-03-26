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Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
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26 Mart 2023 Pazar 22:02:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 22:02:00

Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını ve aradaki farkların ortadan kalkacağı bilgisini paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz'' dedi.

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Etiketler : bakan bilgin sosyal medya gazi maaşları

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