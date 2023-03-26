Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz'' dedi.

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