"EYT'de çözüme geldik!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'e yaptığı ziyaret sonrası gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bilgin, "EYT kapsamı 99 öncesi işe alınmış olanların karşılaştığı bir emeklilik sorunudur. Yaşla ilgili bir problemdi onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların çözülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE TARİH

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili de, "Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız." AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, asgari ücretle ilgili zam kararının 15 Aralık'a kadar verileceğine dikkat çekerek, "Milletimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Aralık ayında asgari ücretle ilgili çok iyi bir dokunuşta bulunacağız ve insanımızın alım gücünü artıracağız" diye konuştu.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMA TAMAM

Bakan Bilgin, şöyle devam etti: "Sözleşmeli personel meselesi medyada yer aldı. Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık. Geçici işçilerimiz hâlâ geçici işçi. Bunu çözeceğiz. Taşeron işçilerde de o günkü şartlarda 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık. Belli bir aşamadan sonra uygulamaya konulacak."