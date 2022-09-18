Bakan Bilgin EYT için tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Emeklilikle ilgili sorunları çözeceklerini belirten Bakan Bilgin, müjdeyi verdi. Önümüzdeki aralık ayını işret eden Bakan Bilgin, emeklilere sevindirecek haber verileceğini söyleyerek, "Enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz, bu bizim sözümüzdür" dedi.

Bakan Bilgin, sıklıkla sorulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununun en geç Aralık ayında meclise intikal ettirileceğinin altını çizdi.