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18 Eylül 2022 Pazar 13:08:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 13:09:00

Bakan Bilgin EYT için tarih verdi!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili tarih verdi. Bakan Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Emeklilikle ilgili sorunları çözeceklerini belirten Bakan Bilgin, müjdeyi verdi. Önümüzdeki aralık ayını işret eden Bakan Bilgin, emeklilere sevindirecek haber verileceğini söyleyerek, "Enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz, bu bizim sözümüzdür" dedi.

Bakan Bilgin, sıklıkla sorulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununun en geç Aralık ayında meclise intikal ettirileceğinin altını çizdi.

Etiketler : Vedat Bilgin EYT HAZIRLIK
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