Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası EYT düzenlemesine ilişkin soruya; "Bu hafta açıklayacağız'' yanıtını verdi.
Bakan Bilgin: (Seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin) "Yok öyle bir şey. EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.
- Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
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