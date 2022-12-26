Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası EYT düzenlemesine ilişkin soruya; "Bu hafta açıklayacağız'' yanıtını verdi.

Bakan Bilgin: (Seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin) "Yok öyle bir şey. EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

