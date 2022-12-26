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Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
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26 Aralık 2022 Pazartesi 20:54:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 20:54:00

Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası EYT düzenlemesine ilişkin soruya; "Bu hafta açıklayacağız'' yanıtını verdi.

Bakan Bilgin: (Seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin) "Yok öyle bir şey. EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : eyt vedat bilgin eyt son durum
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