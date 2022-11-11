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11 Kasım 2022 Cuma 20:26:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 20:35:00

Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi herkesi kapsayacak

Kaynak: AA

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin; "EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "(EYT düzenlemesi) Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin; "Prime takılan olmayacak. 5 bin ve 5 bin 400 prim günü sayısını değiştirmiyoruz. EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

Etiketler : eyt son dakika düzenleme eyt ne zaman çıkacak
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