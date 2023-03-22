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22 Mart 2023 Çarşamba 13:49:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 13:49:00

Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek modeller üzerine çalışılıyor

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalışıldığını, düzenlemenin EYT kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaret etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Bilgin'e emeklilerin taleplerini içeren dosya sundu.

Son yıllardaki küresel gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin de dünyadaki birçok ülke gibi yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Bilgin, bu süreçte enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki tahrip edici etkisini azaltmaya yönelik pek çok sosyal politika uygulamasını devreye aldıklarını söyledi.

MÜJDELERDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Memur sendikalarıyla imzaladıkları toplu sözleşmelerin bu politika araçlarından bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bilgin, söz konusu sözleşmelerin sadece memur emeklilerinin aylıklarında artış sağladığını anımsattı.

İşçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarındaki artışları ise sosyal devletin sorumluluğuyla yerine getirdiklerini kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bu politikayı takip etmeye çalıştık. Sayın Genel Başkan (TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün) 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerlerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Depremle ilgili çalışmalar nedeniyle biraz ertelenmişti ama ben bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim."

EYT düzenlemesinin ardından 13 milyon olan emekli sayısının 15 milyona yükseleceğini belirten Bilgin, "Bugün burada bahsettiğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sunacağım alternatif müjde modelleri de sadece 13 milyonu değil, 15 milyonu kapsayacak." dedi.

EMEKLİLERDEN BAKAN BİLGİN'E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve geçici işçilere kadro gibi konulardaki olumlu yaklaşımına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onların daha rahat nefes alacağı önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından, TÜED Genel Başkanı Ergün, Bilgin'e emeklilere katkı ve hizmetlerinde ötürü plaket takdim etti.

Etiketler : vedat bilgin emekli aylığı bayram ikramiyeleri eyt ekonomi

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