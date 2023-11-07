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07 Kasım 2023 Salı 12:47:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 12:47:00

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin rüzgarda potansiyeli 150 bin megavata çıkabilir

Kaynak: AA

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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin megavata ulaşabileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul'da "Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin megavata ulaşabileceğini bildirdi.

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Etiketler : alparslan bayraktar rüzgar teknoloji
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