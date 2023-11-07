"Türkiye'nin rüzgarda potansiyeli 150 bin megavata çıkabilir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul'da "Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin megavata ulaşabileceğini bildirdi.

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