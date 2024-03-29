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29 Mart 2024 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 11:08:00

Bakan Bayraktar: Madencilikte net ihracatçı olma hedefiyle çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, katma değerli madencilik anlayışıyla Türkiye'yi madende net ihracatçı konuma getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten, Eti Maden'in bu yıl Eskişehir ve Balıkesir'deki işletmelerde istihdam edilmek üzere 218 memur ve işçi alımı duyurusuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Katma değerli madencilik anlayışıyla Türkiye'yi bu alanda net ihracatçı konuma getirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bayraktar, "Bu anlayışla üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğumuz bor madenlerimizi ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan kaynağımız ile oluşturduğumuz tesislerde uç ürün haline getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapma hedefimizde, bor işletmelerimizde bizlerle omuz omuza çalışacak olan yeni yol arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere toplam 218 işçi alınacak.

Etiketler : alparslan bayraktar madencilik memur alımı işçi alımı
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