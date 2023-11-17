17 Kasım 2023 Cuma 10:56:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 10:56:00
Bakan Bayraktar: Geçen yıl elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını belirtti.
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