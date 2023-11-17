"Geçen yıl elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"

Bakan Bayraktar: Geçen yıl elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, geçen yıl vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

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