01 Haziran 2020 Pazartesi 12:43:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 12:50:00
Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının yeni kredi destek paketine ilişkin açıklama: 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 3 kamu bankasının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Albayrak, 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.
Bakan Albayrak açıklamasında, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
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