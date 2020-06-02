Bakan Albayrak'tan, 4 finansman paketi paylaşımı

Bakan Albayrak, 4 finansman paketi ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan Kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu. Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi alanında yapılan kampanya ile tarihi düşük faiz seviyeleri ve vadeler ortaya çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'la birlikte kamu katılım bankaları uygun finansman oranlarıyla kampanyaya dahil oldu. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarından finansman ihtiyacı karşılanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." açıklamasında bulundu.

KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor.

İstanbul-Ankara ve İzmir’deki illerde yapılacak alım-satımlara ilişkin olarak 750 bin lira azami sınır, diğer şehirlerde ise 500 bin lira azami sınır belirlendi. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 1019 lira

Toplam geri ödeme 171 bin 184 lira

*12 ay geri ödemesiz

Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 1528 lira

Toplam geri ödeme 275 bin lira

*12 ay geri ödemesiz

Kredi tutarı: 200 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 2038 lira

Toplam geri ödeme 366 bin 840 lira

*12 ay geri ödemesiz

Kredi tutarı: 300 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 3057 lira

Toplam geri ödeme 550 bin 260 lira

*12 ay geri ödemesiz

Kredi tutarı: 400 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 4076 lira

Toplam geri ödeme 733 bin 48 lira

*12 ay geri ödemesiz