Bakan Albayrak: Vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerde birisiyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.
Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz. pic.twitter.com/uMTzraPiWP— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 16, 2020
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