Bakan Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, FİKKO toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."
- Bakan Albayrak: Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz
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