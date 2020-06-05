Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor
Kaynak: AA
Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un en uzun soluklu yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.
Albayrak, paylaşımında, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.
Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. https://t.co/COETDtwuQM— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 5, 2020
- Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor
- Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
- Atık ve geri dönüşüm sektörünün büyüklüğü 38 milyar liraya yaklaştı
- Toyota, İŞKUR üzerinden 800 personel alacak
- ECB Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo hattı açtı
- TSKB'den Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracı