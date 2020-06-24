Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. TL’ye güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak."